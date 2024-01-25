Шустер про Зеленского: СВО сделала из шоумена бункерного наркомана с пистолетиком

Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере

3:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Книга журналиста Саймона Шустера "Шоумен" о Владимире Зеленском лояльна к украинскому лидеру, но не оставляет без внимания его пугающие привычки, наркотики, стресс и неспособность к компромиссам, пистолет и смешные бронежилеты, и т.д.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на это произведение Шустера, необходимость жизни в бункере после начала российского СВО Зеленский переносил с трудом.

В начале книги знаменитый комик и только кандидат в президенты показан очень испуганным. Шустер отмечает, что Зеленского пугала перспектива лишиться острых ощущений, которые он испытывал на сцене, в случае победы на выборах.

"Он давно привык к аплодисментам, к обожанию, — пишет автор книги. — Он лишился бы всего этого, став президентом".

Сама книга написана на основе нескольких больших интервью с Зеленским, которые Шустер сумел взять после начала СВО и опирается на "личные ощущения Шустера от общения с президентом, первой леди и окружением".

Даже при явном заказе на "осветление и обеление образа" персонаж в книге получился крайне неоднозначный — и вызывает у западных читателей изумление и сильную тревогу.

До выборов Зеленский не собирался менять ничего в своей жизни и довольно инфантильно бравировал тем, что станет встречаться с зарубежными лидерами, только если они будут ему "интересны".

Реальность оказалась сложнее. Да и сам Зеленский после начала СВО резко повзрослел, отмечает Шустер, и стресс (с наркотиками) превратил его в того "мрачноватого и нервного мужика в зелёном"

Шустер также подчеркнул, что Зеленский имеет вселяющую тревогу привычку не признавать то, что проблемы неминуемо возникнут. В преддверии вооружённого конфликта он игнорировал и преуменьшал риски полномасштабных военных действий, "прожимая" свои решения и проекты, болтая про "ядерное оружие", русский язык, Донбасс, и т. д.

Офис президента после и вовсе признался — он мог остановить боевые действия или предупредить о них украинцев, но… решил этого не делать.

"Полтора года он излучал уверенность, что его страна способна дать отпор Путину, как стендапер на сцене. Но без западной помощи Украина и Зеленский быстро теряют лоск", — пишет автор.

Книга заканчивается на "открытой ноте". Конфликт далек от завершения, и его исход неясен. Помощь уменьшается, а внимание мира переходит на другие проблемы.

"Позже нас рассудят", — говорит Зеленский Шустеру на последней странице. Но есть неиллюзорная вероятность, что никакого "позже" у Владимира Зеленского (как и у Украины) больше нет.

Как ранее сообщала Pravda. Ru со ссылкой на ABC, по данным западных журналистов Зeлeнский "оказался в трудном положении".

"Он терпит неудачу в конфликте с РФ, его союзники устали, коррупция в стране, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, лидер подобен Адольфу Гитлеру, и находится в бункере — отказываясь покидать страну. Изредка он выезжает "в поля" (с гарантиями безопасности), где надевает смешные бронежилеты и каски", — пишут авторы.

Кстати, сравнение с лидером нацистов уместно ещё и из-за пистолета Зеленского. Как ранее он заявлял Дмитрию Комарову для YouTube-канала "Мир наизнанку", он всегда носит с собой маленький пистолет.