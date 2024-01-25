Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин
Шустер про Зеленского: СВО сделала из шоумена бункерного наркомана с пистолетиком

Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере

3:38
Мир » Бывший СССР » Украина

Книга журналиста Саймона Шустера "Шоумен" о Владимире Зеленском лояльна к украинскому лидеру, но не оставляет без внимания его пугающие привычки, наркотики, стресс и неспособность к компромиссам, пистолет и смешные бронежилеты, и т.д.

Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на это произведение Шустера, необходимость жизни в бункере после начала российского СВО Зеленский переносил с трудом.

В начале книги знаменитый комик и только кандидат в президенты показан очень испуганным. Шустер отмечает, что Зеленского пугала перспектива лишиться острых ощущений, которые он испытывал на сцене, в случае победы на выборах.

"Он давно привык к аплодисментам, к обожанию, — пишет автор книги. — Он лишился бы всего этого, став президентом".

Сама книга написана на основе нескольких больших интервью с Зеленским, которые Шустер сумел взять после начала СВО и опирается на "личные ощущения Шустера от общения с президентом, первой леди и окружением".

Даже при явном заказе на "осветление и обеление образа" персонаж в книге получился крайне неоднозначный — и вызывает у западных читателей изумление и сильную тревогу.

До выборов Зеленский не собирался менять ничего в своей жизни и довольно инфантильно бравировал тем, что станет встречаться с зарубежными лидерами, только если они будут ему "интересны".

Реальность оказалась сложнее. Да и сам Зеленский после начала СВО резко повзрослел, отмечает Шустер, и стресс (с наркотиками) превратил его в того "мрачноватого и нервного мужика в зелёном"

Шустер также подчеркнул, что Зеленский имеет вселяющую тревогу привычку не признавать то, что проблемы неминуемо возникнут. В преддверии вооружённого конфликта он игнорировал и преуменьшал риски полномасштабных военных действий, "прожимая" свои решения и проекты, болтая про "ядерное оружие", русский язык, Донбасс, и т. д.

Офис президента после и вовсе признался — он мог остановить боевые действия или предупредить о них украинцев, но… решил этого не делать.

"Полтора года он излучал уверенность, что его страна способна дать отпор Путину, как стендапер на сцене. Но без западной помощи Украина и Зеленский быстро теряют лоск", — пишет автор.

Книга заканчивается на "открытой ноте". Конфликт далек от завершения, и его исход неясен. Помощь уменьшается, а внимание мира переходит на другие проблемы.

"Позже нас рассудят", — говорит Зеленский Шустеру на последней странице. Но есть неиллюзорная вероятность, что никакого "позже" у Владимира Зеленского (как и у Украины) больше нет.

Как ранее сообщала Pravda. Ru со ссылкой на ABC, по данным западных журналистов Зeлeнский "оказался в трудном положении".

"Он терпит неудачу в конфликте с РФ, его союзники устали, коррупция в стране, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, лидер подобен Адольфу Гитлеру, и находится в бункере — отказываясь покидать страну. Изредка он выезжает "в поля" (с гарантиями безопасности), где надевает смешные бронежилеты и каски", — пишут авторы.

Кстати, сравнение с лидером нацистов уместно ещё и из-за пистолета Зеленского. Как ранее он заявлял Дмитрию Комарову для YouTube-канала "Мир наизнанку", он всегда носит с собой маленький пистолет.

Как и Гитлер, президент Украины отрицает возможность покончить с собой — дескать, он будет "отстреливаться", однако военные специалисты не исключают варианта с самоубийством Зеленского (или замаскированного убийства).

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы наркотики владимир зеленский
Новости Все >
Шеф-повар Кристиан Уй семьи Кардашьян-Дженнер раскрыла секреты питания звезд
Вопреки тенденции: назван язык, который усложняется с каждым годом
Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Стрелкова к 4 годам колонии
Прогноз-таро на 26 января для всех знаков Зодиака.
Модель Алана Мамаева отреагировала на пластические операции Виктории Бони
Липофилинг: плюсы и минусы процедуры по пересадке жира
Эксперт Сауткина: от отеков можно избавиться с помощью лимфодренажных прыжков
Сложные зеленые организмы возникли миллиард лет назад
Семь кроссоверов, которые не сломаются даже после 15 лет эксплуатации
Агрессия и откусывание усов: загадочное поведение кошек-матерей при воспитании котят
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин Жонглирование опасными терминами: так видит или не видит НАТО угрозу от России Дмитрий Плотников Масала чай: оригинальные рецепты заваривания Ирина Гусакова
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Последние материалы
Прогноз-таро на 26 января для всех знаков Зодиака.
Модель Алана Мамаева отреагировала на пластические операции Виктории Бони
Липофилинг: плюсы и минусы процедуры по пересадке жира
Эксперт Сауткина: от отеков можно избавиться с помощью лимфодренажных прыжков
Сложные зеленые организмы возникли миллиард лет назад
Семь кроссоверов, которые не сломаются даже после 15 лет эксплуатации
Агрессия и откусывание усов: загадочное поведение кошек-матерей при воспитании котят
Картаполов: работа по возвращению российских военнопленных продолжится, несмотря на сбитый Ил-76
При тренировках очень важен выбор тренера
Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников