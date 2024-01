Шустер про Зеленского: СВО сделала из шоумена бункерного наркомана с пистолетиком

Книга журналиста Саймона Шустера "Шоумен" о Владимире Зеленском лояльна к украинскому лидеру, но не оставляет без внимания его пугающие привычки, наркотики, стресс и неспособность к компромиссам, пистолет и смешные бронежилеты, и т.д.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.