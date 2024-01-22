Премьер-министр Польши Туск прибыл с визитом на Украину

Туск прибыл на Украину

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В понедельник, 22 января, на Украину прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск.

Фото: mirtesen.ru

Уточняется, что в ходе своего визита он планирует обсудить проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции, а также блокирование границы польскими перевозчиками.

"Премьер Дональд Туск начинает визит в Киев, где встретится среди прочего с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем", — информирует РИА Новости.

Также отмечается, что Польша и Украина имеют традиционно тесные и дружественные отношения, поэтому визит польского премьер-министра призван укрепить сотрудничество между государствами в различных областях.

Известно, что данный визит станет первым визитом Туска с момента его назначения на должность.