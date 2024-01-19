Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали реже использовать в зоне специальной военной операции на Украине кассетные боеприпасы. По словам российского военнослужащего с позывным Снейк, который служит на Купянском направлении, прежде украинские формирования использовали их при подготовке штурмов, но теперь — только для обороны.
Как считает боец, причина в том, что против этого оружия было найдено надёжное средство.
"Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже", — заметил он, добавив, что в наиболее горячее время на один фугасный боеприпас приходилось по два-три кассетных.
Кроме того, ВСУ сменили тактику. Теперь, подчёркивает боец, они применяют куда больше FPV-дронов. А позиции обстреливают фугасными снарядами.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.