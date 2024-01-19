ВСУ кардинально поменяли тактику

Боец Снейк: ВСУ изменили тактику и реже применяют кассетные снаряды

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали реже использовать в зоне специальной военной операции на Украине кассетные боеприпасы. По словам российского военнослужащего с позывным Снейк, который служит на Купянском направлении, прежде украинские формирования использовали их при подготовке штурмов, но теперь — только для обороны.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как считает боец, причина в том, что против этого оружия было найдено надёжное средство.

"Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже", — заметил он, добавив, что в наиболее горячее время на один фугасный боеприпас приходилось по два-три кассетных.

Кроме того, ВСУ сменили тактику. Теперь, подчёркивает боец, они применяют куда больше FPV-дронов. А позиции обстреливают фугасными снарядами.