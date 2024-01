ВСУ кардинально поменяли тактику

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали реже использовать в зоне специальной военной операции на Украине кассетные боеприпасы. По словам российского военнослужащего с позывным Снейк, который служит на Купянском направлении, прежде украинские формирования использовали их при подготовке штурмов, но теперь — только для обороны.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.