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Newsweek объяснил победу России в санкционной войне с Западом

Newsweek признал преодоление Россией западных санкций

1:38
Мир

Россия сумела преодолеть санкционное давление Запада, констатирует Newsweek. Издание объяснило, почему это стало возможным.

Newsweek признал преодоление Россией западных санкций
Фото: РИА Новости by Владимир Вяткин

С начала СВО РФ и её граждане столкнулись с самыми масштабными враждебными мерами со времён Второй мировой войны, напоминают авторы статьи. Тем не менее российская экономика не падает, а растёт: в третьем квартале увеличение ВВП составило впечатляющие 5,5 процента, итоги прошедшего года ещё не подведены. Тем временем экономика США выросла на 2,4 процента, а экономика Германии сократилась.

"По иронии судьбы, у россиян дела идут лучше, чем у тех, кто ввёл против них санкции", — констатирует журнал.

Кремль также не отказался от своих целей на Украине, к чему его должны были принудить санкции, и усилил военное присутствие в зоне СВО. ВСУ же, напротив, ничего не добились в своём контрнаступлении, и "чудо-оружие НАТО, такое как HIMARS и танки Leopard", им не помогло.

"Сейчас совершенно очевидно, что Россия победила западный режим санкций, который был призван нанести ущерб её экономике и заставить её уйти из Украины", — резюмирует Newsweek.

У России несметные ресурсы и мудрое руководство, сумевшее найти им новые рынки сбыта; а также параллельный импорт — вот что помогло, объясняют колумнисты.

"У русских много золота, зерна, нефти и друзей, и всё это они эффективно использовали, чтобы победить санкции", — говорится в статье.

"Санкции дёшевы и их легко ввести, но они редко работают", — заключило издание.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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