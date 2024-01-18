Киеву позволяют пытать даже американцев, убеждëн Лавров

Лавров: Запад многое позволяет Киеву, включая пытки американцев

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что на Западе многое позволяют Украине, в том числе и пытать американцев. Причём, на этот счёт все молчат, словно "набрали в рот воды".

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Это вседозволенность во всём, что он [Киев — ред.] делает <…> Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", — заметил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

При это министр пояснил, что обычно в США "суетятся", когда их граждан арестовывают в других странах, однако не в данном случае.

По мнению Лаврова, вседозволенность является путём к катастрофе. Однако катастрофа уже произошла в сознании нынешнего киевского режима.