Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что на Западе многое позволяют Украине, в том числе и пытать американцев. Причём, на этот счёт все молчат, словно "набрали в рот воды".
"Это вседозволенность во всём, что он [Киев — ред.] делает <…> Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", — заметил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.
При это министр пояснил, что обычно в США "суетятся", когда их граждан арестовывают в других странах, однако не в данном случае.
По мнению Лаврова, вседозволенность является путём к катастрофе. Однако катастрофа уже произошла в сознании нынешнего киевского режима.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.