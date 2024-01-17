Появились свидетельства широкого употребления ВСУ наркотиков

Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков

Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала, что в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) широко распространено употребление наркотиков.

Фото: The Daily Beast

По её словам, солдатам на фронте советуют пить спиртное и употреблять наркотические вещества, несмотря на то, что это запрещено. Любые правила украинские военные нарушали, чтобы противостоять страху и усталости.

"Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки, ничего, мы один паёк делили на несколько человек, и не было воды", — рассказала женщина о своей дочери в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что в окопах ВСУ часто воцарялось чувство страха и безысходности, и, как результат, почти каждый украинский солдат хотел вернуться домой. Именно поэтому, заключает женщина, военные "пили и глотали всё, что было".