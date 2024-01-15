Евросоюз предложил ввести пошлины на сельхозпродукцию с Украины

ЕК призвали ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию

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Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь заметил, что в Евросоюзе предлагают представителям Еврокомиссии ввести пошлины на сельхозпродукцию с Украины. Он также подчеркнул, что его ведомство намерено заниматься защитой интересов венгерских фермеров, ущерб которым наносят "украинский демпинг и поставки сельхозпродукции зачастую сомнительного качества".

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"Брюссель должен принять меры по защите рынков стран ЕС, граничащих с Украиной, и в то же время предоставить им возможность использовать свой экспортный потенциал", — объяснил Надя, добавив, что одной из таких мер может стать введение соответствующих пошлин.

Причём, с инициативой о вводе пошлин уже выступили главы Министерств сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Польши, Румынии и Словакии. В сообщении, адресованном Еврокомиссии, представители ведомств указали, что нужно, чтобы экспорт с Украины не оказывал негативного влияния на европейский рынок.

Сам глава Минсельхоза Венгрии напомнил, что, когда в 2022 году были отменены таможенные пошлины, страны Центральной Европы понесли значительные убытки из-за разных стандартов производства, а также размеров сельхозугодий.