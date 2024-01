В США признались, что у них больше нет денег для помощи Украине

В Белом доме признались, что у них не осталось денег для дальнейшей финансовой поддержки Киева. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.