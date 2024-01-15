В США признались, что у них больше нет денег для помощи Украине

В Белом доме признались, что у них не осталось денег для дальнейшей финансовой поддержки Киева. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет, на который у нас было финансирование", — сказал Кирби.
Возможность продолжения помощи Киеву теперь полностью в руках конгресса. Она будет продолжена, если конгрессмены дадут на это "добро", уточнили в Белом доме.
О последнем в 2023 году пакете помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов было объявлено в конце декабря госсекретарём Энтони Блинкеном. В Белом доме тогда уточнили, что других средств для поддержки Киева у США не осталось.
После возвращения конгресса после зимних каникул республиканцы дали понять, что их беспокоит бездействие Джо Байдена в отношении вопроса с мигрантами. Также они считают, что говорить о продолжении помощи Киеву можно, только если конгрессу будет представлен конкретный план действий по Украине.
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