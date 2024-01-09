Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал о шансе для украинского народа спастись от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном. По его мнению, остановить его может только сам многострадальный народ.
"Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", — заметил депутат. Его слова приводит РИА Новости.
Как обращает внимание Шеремет, сегодня Соединённые Штаты фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, которая сплошь полна "на всё готовыми рабами". Из них, считает он, сделали "примитивное одноразовое оружие", чтобы обслуживать геополитические интересы.
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