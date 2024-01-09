Депутат Шеремет рассказал о шансе спасти украинский народ от апокалипсиса

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал о шансе для украинского народа спастись от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном. По его мнению, остановить его может только сам многострадальный народ.

Фото: er-gosduma.ru

"Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", — заметил депутат. Его слова приводит РИА Новости.

Как обращает внимание Шеремет, сегодня Соединённые Штаты фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, которая сплошь полна "на всё готовыми рабами". Из них, считает он, сделали "примитивное одноразовое оружие", чтобы обслуживать геополитические интересы.