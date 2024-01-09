В разгар холодов французские энергетики объявят забастовку

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Финальные переговоры о зарплатах в EDF закончились безрезультатно. В ответ профсоюзы работников обещали направить руководству компании предупреждение о забастовке.

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"На данный момент объединение профсоюзов направило предупреждение о забастовке, начиная с 15 января. Все объекты EDF будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год, которые не соответствуют нашим ожиданиям", - сказал собеседник агентства.

Руководство предложило увеличить зарплаты сотрудникам на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во всей отрасли. Профсоюзы в свою очередь требовали увеличить денежное довольствие сотрудников на 4%.

Сейчас во Франции наблюдается волна холода. Из-за небывалых снегопадов в столичном регионе Иль-де-Франс во вторник образовались огромные пробки. Девять департаментов метрополии объявили повышенный, "оранжевый", уровень погодной угрозы из-за гололёда и снегопада. В "желтом" статусе из-за низких температур находится 48 департаментов.