"Троянские лошади": эксперт раскрыл тайный сигнал посланный Кадыровым США

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Рамзан Кадыров предложил обменять пленных военнослужащих ВСУ через бывшего американского разведчика, Скотта Риттера, который придерживается пророссийских взглядов.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Этот ход рассматривается как хитрый внешнеполитический маневр, направленный на установление контактов между Россией и США в условиях украинского кризиса.

Как сообщает Московский Комсомолец, политический обозреватель, Андрей Перла, считает, что заявление Кадырова содержит скрытое послание, используя термин "лошади" в контексте арабского мира, что может указывать на стремление ограничить влияние США на внешнеполитические контакты России с арабскими странами, такими как ОАЭ и Саудовская Аравия.

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