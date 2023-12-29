Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Белгородскую область 28 декабря
В Российское донорское движение расширилось – Скворцова
Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума
Психолог о том, как улучшить настроение накануне новогодних праздников: вспомнить хорошее и попросить о поддержке
Названы основные ошибки новичков в спортзале
Объяснено, почему человек дует на больное место
Раскрыты задачи сверхсекретного американского космоплана X-37B
Юрий Лоза оценил музыкальные творения ИИ: электронные композиторы могут заменить белковых

AT: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО

1:00
Мир

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) терпят поражение по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет издание Asia Times (AT).

AT: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО
Фото: newsweek.com

"На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения", — обращают внимание журналисты.

При этом обозреватель интернет-газеты добавил, что сейчас российская армия защищает украинские формирования на разных участках в зоне боевых действий. ВСУ оттесняют га запад, так что уже в ближайшее время они могут потерпеть полный крах.

При этом в США наблюдают за происходящим на поле боя, и если исход для украинских войск будет неблагоприятным, Соединённые Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с РФ. В том случае, если Украина откажется, они могут устроить в Киеве военный переворот.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
Резня на переправе Днепра: ВСУ потеряли десятки судов, снабжая свой плацдарм Дмитрий Плотников Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Последние материалы
Раскрыты задачи сверхсекретного американского космоплана X-37B
Юрий Лоза оценил музыкальные творения ИИ: электронные композиторы могут заменить белковых
Шукшину возмутило сравнение Киркорова с Достоевским: "Руки прочь!"
Мурашко посоветовал не оставлять детей без присмотра в праздники
Журналисты обнародовали весь список скандалов с Филиппом Киркоровым
Вкусный салат с печенью трески затмит "Селёдку под шубой"
Универсальная подкормка для цветов
Киев: ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не выделят помощь
Как бороться с расширенными порами на лице: советы дерматологов
В Ачинске арестована знахарка, укравшая у пенсионерки больше миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников