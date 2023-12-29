AT: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) терпят поражение по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет издание Asia Times (AT).

Фото: newsweek.com

"На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения", — обращают внимание журналисты.

При этом обозреватель интернет-газеты добавил, что сейчас российская армия защищает украинские формирования на разных участках в зоне боевых действий. ВСУ оттесняют га запад, так что уже в ближайшее время они могут потерпеть полный крах.

При этом в США наблюдают за происходящим на поле боя, и если исход для украинских войск будет неблагоприятным, Соединённые Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с РФ. В том случае, если Украина откажется, они могут устроить в Киеве военный переворот.