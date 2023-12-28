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Марочко: Авиабаза НАТО в Румынии принимает военные грузы и вывозит их на Украину

1:03
Мир

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что авиабаза НАТО в Румынии "Михаил Когэлничану", которая находится недалеко от крупнейшего морского порта страны, регулярно принимает военные поставки для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Впоследствии грузы гражданскими фурами следуют на Украины, в том числе, и через город Измаил в Одесской области.

Марочко: Авиабаза НАТО в Румынии принимает военные грузы и вывозит их на Украину
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"На военную базу НАТО "Михаил Когэлничану", расположенную в Румынии, отмечены поставки военных грузов для украинской армии. Вывоз осуществляется как правило гражданскими фурами с европейскими номерными знаками", — уточнил подполковник.

По его словам, в частности, фуры проезжают через населённые пункты Галац, Рени, после чего заходят в Одесскую область. По мнению Марочко, представители Североатлантического альянса поставляют ВСУ в таких фурах не только боеприпасы, но также вооружение и военную технику.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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