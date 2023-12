Your browser does not support the audio element.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что авиабаза НАТО в Румынии "Михаил Когэлничану", которая находится недалеко от крупнейшего морского порта страны, регулярно принимает военные поставки для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Впоследствии грузы гражданскими фурами следуют на Украины, в том числе, и через город Измаил в Одесской области.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.