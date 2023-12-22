Против Джона Шнайдера открыто расследование за угрозы Джо Байдену

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Американский актёр и певец Джон Шнайдер призвал к "публичному повешению" Джо Байдена и его сына. Секретная служба США начала расследование против несдержанного в высказываниях артиста.

Фото: Getty Images by Paul Archuleta

Известный консерватор Шнайдер отреагировал на твит Байдена о Дональде Трампе с перечислением его недостатков.

"Трамп представляет много угроз для нашей страны: право выбора, гражданские избирательные права и положение Америки в мире. Но наибольшую угрозу он представляет для нашей демократии. Если мы потеряем это, мы потеряем всё", — написал глава Белого дома в заблокированном в РФ X.

"Господин президент, я считаю, что вы виновны в государственной измене и должны быть публично повешены. Ваш сын тоже. Что скажете? С уважением, Джон Шнайдер", — ответил артист.

Сейчас его пост удалён, и Шнайдер утверждает, что не призывал к насилию. Однако, по данным Deadline, секретная служба США уже открыла расследование против него по факту публичных угроз должностному лицу. Это тяжкое преступление карается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в 250 000 долларов.

Тем временем телеканалы один за другим начали отменять интервью с звездой "Тайн Смолвиля" и "Имущих и неимущих".