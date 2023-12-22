Депутат Рады резко отреагировал на новость о легализации каннабиса на Украине: "Страна больных"

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Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко резко осудил принятый парламентом законопроект о легализации каннабиса в "медицинских целях".

Фото: https://sochi1.ru

По словам депутата, речь идёт не о "лечении" наркотиком, а о крупном бизнес-проекте на миллиарды долларов.

Кроме прочего, уточнил Кучеренко, если раньше марихуану собирались "давать" только солдатам ВСУ, то теперь выяснилось, что каждому третьему Украинцу она необходима от разного рода расстройств.

"Оказывается, что речь уже идёт о "десяти миллионах украинцев, которые уже сейчас все страдают от посттравматических синдромов, стрессов и других ментальных расстройств", — возмутился депутат в Сети. — Вы хоть масштабы этого бизнеса представляете?! А как эта страна "больных" врага собирается побеждать?"

По мнению депутата, ничего "хорошего" из этой затеи не выйдет, и легализация наркотика лишь станет доходной частью очередных олигархов.