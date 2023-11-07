Лёгкие наркотики на Украине могут легализовать уже в этом месяце

Законопроект о легализации медицинского каннабиса Верховная Рада (ВР) может принять уже в этом месяце. Об этом сообщил глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Радуцкого, законопроект № 7457 на заседании парламентского комитета 4 ноября был полностью поддержан для принятия во втором чтении со всеми поправками.

В конце июня 2023 года Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны.

ВР 13 июля в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что инициативы киевских властей по легализации наркотиков в стране укладываются в русло политики Запада по превращению Украины в полигон для изучения последствий внедрения в оборот таких препаратов.

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