Немецкий депутат Кизеветтер: Евросоюзу нужен литий ДНР и ЛНР

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Европейским чиновникам нужны полезные ресурсы Донбасса, чтобы мягко и безболезненно завершить энергетический переход, сообщил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Фото: pxfuel.com

По словам депутата, в частности необходимы крупнейшие залежи лития в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

"Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области", — пояснил депутат в интервью Tagesschau.

Политик отметил, что Евросоюзу нельзя "отдать" богатый ископаемыми регион России. А любой компромисс станет победой президента России Владимира Путина.

Как именно Евросоюз намеревался использовать ресурсы Донбасса, даже будь он в составе Украины, чиновник не уточнил.