Европейским чиновникам нужны полезные ресурсы Донбасса, чтобы мягко и безболезненно завершить энергетический переход, сообщил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.
По словам депутата, в частности необходимы крупнейшие залежи лития в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
"Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области", — пояснил депутат в интервью Tagesschau.
Политик отметил, что Евросоюзу нельзя "отдать" богатый ископаемыми регион России. А любой компромисс станет победой президента России Владимира Путина.
Как именно Евросоюз намеревался использовать ресурсы Донбасса, даже будь он в составе Украины, чиновник не уточнил.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).