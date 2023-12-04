Мировые цены на литий снизились до 18 тысяч долларов в 2023 году

Мировые цены на самый дорогой металл 2022 года — литий за последний год показали резкое снижение. Соответствующую информацию приводит газета "Известия".

Фото: greenbelarus.info

Отмечается, что с конца 2020-го по ноябрь 2022 года литий вырос в цене в 15 раз после принятия программ по декарбонизации и увеличению производства электроавтомобилей в полтора раза. Аккумуляторы обеспечивали 60% спроса на самый ценный металл, из-за ажиотажа на рынке его цена показала рост. В конце 2021 спрос на этот металл составил 97 тысячи тонн, в 2022 — 130 тысяч тонн.

Отмечается, что цены на литий выросли к ноябрю 2023 года до 18 тысяч долларов за тонну. Причина — повышение ставок рефинансирования многих ведущих центробанков мира и рост цен кредитов.

Инвестиции в литий в отрасли электромобилей также показали снижение.

Ранее мы сообщали о том, что экспорт золота из России в Гонконг в этом году достиг показателя $5,31 млрд.