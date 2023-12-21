В Турции мужчина сбросил свою девушку со скалы из-за отказа выйти за него замуж

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Турецкая полиция обвинила 42-летнего Низаметтина Гурсу в убийстве своей девушки Есим Демир, утверждая, что он сбросил ее с скалы на мысе Полента в Чанакалле.

Фото: Openverse by firemedic58 is licensed under CC BY 2.0

По версии следователей, причиной было отказ выйти за него замуж. Трагедия произошла летом, когда Гурсу предложил Демир свидание на крутых скалах, намереваясь сделать ей предложение. События приняли трагический оборот, когда девушка упала с высоты 30 метров и погибла, сообщает "Комсомольская Правда".

Гурсу утверждал, что случившееся было случайностью, а Демир поскользнулась, когда он отходил к автомобилю. Однако родственники погибшей утверждали, что она не собиралась выходить замуж за него и даже планировала завершить отношения. Кроме того, у Демир был страх высоты, и она никогда не подходила бы к обрыву.

Найденное в кармане жениха кольцо, предполагаемо врученное невесте, также вызвало вопросы следствия. Полиция на месте обнаружила разбитые очки Демир, что может свидетельствовать о борьбе влюбленной пары.

В декабре Гурсу были предъявлены обвинения в убийстве, и его заключили под стражу.