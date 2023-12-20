Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица готов говорить на любом языке, кроме русского, из страха быть наказанным киевской властью, заявила заместитель постпреда РФ в организации Мария Заболоцкая.

Фото: AFP by Timothy A. Clary

Во вторник она выступала на заседании Генеральной Ассамблеи, на котором обсуждалась российская резолюция против неонацизма. Перед ней слово взял Кислица. Он почему-то говорил по-испански.

Заболоцкая указала на это как на пример человеконенавистнической политики Киева, направленной на борьбу со всем русским, включая язык.

"Представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства", — пояснила она.

В это время Владимир Зеленский проводил в Киеве ежегодную пресс-конференцию, на которой ему задали вопрос на русском языке, а переводчик перевёл на украинский. "Как изменилась жизнь. Переводчик мне начал переводить. Интересно", — удивился русскоязычный президент Украины.