Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица готов говорить на любом языке, кроме русского, из страха быть наказанным киевской властью, заявила заместитель постпреда РФ в организации Мария Заболоцкая.
Во вторник она выступала на заседании Генеральной Ассамблеи, на котором обсуждалась российская резолюция против неонацизма. Перед ней слово взял Кислица. Он почему-то говорил по-испански.
Заболоцкая указала на это как на пример человеконенавистнической политики Киева, направленной на борьбу со всем русским, включая язык.
"Представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства", — пояснила она.
В это время Владимир Зеленский проводил в Киеве ежегодную пресс-конференцию, на которой ему задали вопрос на русском языке, а переводчик перевёл на украинский. "Как изменилась жизнь. Переводчик мне начал переводить. Интересно", — удивился русскоязычный президент Украины.
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