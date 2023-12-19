Зеленский ответил на украинском журналисту, задавшему вопрос на русском языке

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Журналист из агентства Anadolu задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке во время пресс-конференции. Президент начал слушать вопрос, но затем попросил переводчика перевести его на украинский, выразив удивление по поводу "измененной жизни". Тем не менее, в конце концов Зеленский дослушал вопрос журналиста на русском, не используя наушники, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Как изменилась жизнь, что переводчик начал переводить с русского на украинский", — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

Вопреки этому он ответил на русском языке на вопрос журналиста, заданного на украинском.

После государственного переворота на Украине власти страны приступили к борьбе не только с советской историей, но и с чем-либо, связанным с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".