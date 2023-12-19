На Украине рассказали о визите Зеленского в США: "Спел с девочками"

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Президент Украины Владимир Зеленский даже теоретически не мог рассчитывать на успешность своего визита в США из-за жестокого противостояния главы Белого дома Джо Байдена с Республиканской партией, которая к тому же контролирует конгресс

Фото: edition.cnn.com

Такую точку зрения в интервью YouTube-каналу Politeka Onlin бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, которого цитирует РИА Новости.

Украинский эксперт отметил, что все встречи, который Зеленский провел в Вашингтоне, не что иное, как бессмысленное рекламное шоу, которую "организовали компании-лоббисты за вознаграждение от Украины".

Соскин напомнил, что Зеленский принципиально не может рассчитывать на реальный успех в США, пока представители Республиканской партии имеют большинство в конгрессе, который все чаще блокирует любые инициативы Байдена по выделению денег Киеву.

"Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США. Это, как в "95-м квартале" — <…> выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками. <…>. Это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность эта одна — это конгресс", — отметил Олег Соскин.