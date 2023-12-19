Если США не примут бюджет до рождественских праздников, Киеву будет очень трудно, заявила депутат Рады Александра Устинова. По её словам, чтобы закрыть дыры в бюджете, Украине вновь придётся идти "с протянутой рукой" по странам G7.
Как подчеркнула Устинова, бюджетные провалы удавалось закрывать за счёт американских средств, теперь эта стратегия под угрозой из-за блокировки пакета помощи в США.
"Нам придется снова идти с протянутой рукой по всем странам "Большой семерки", которые и так два месяца нам помогают её (дыру в бюджете. — Прим. ред.) закрыть", — посетовала депутат в интервью телеканалу "Рада".
Как подчеркнула Устинова, до конца сентября США выделяли Украине 1,1 миллиард долларов ежемесячно, что покрывало расходы.
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