Депутат Рады Устинова: Украине придётся вновь идти "с протянутой рукой" по странам G7

Если США не примут бюджет до рождественских праздников, Киеву будет очень трудно, заявила депутат Рады Александра Устинова. По её словам, чтобы закрыть дыры в бюджете, Украине вновь придётся идти "с протянутой рукой" по странам G7.

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Как подчеркнула Устинова, бюджетные провалы удавалось закрывать за счёт американских средств, теперь эта стратегия под угрозой из-за блокировки пакета помощи в США.

"Нам придется снова идти с протянутой рукой по всем странам "Большой семерки", которые и так два месяца нам помогают её (дыру в бюджете. — Прим. ред.) закрыть", — посетовала депутат в интервью телеканалу "Рада".

Как подчеркнула Устинова, до конца сентября США выделяли Украине 1,1 миллиард долларов ежемесячно, что покрывало расходы.