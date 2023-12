Если США не примут бюджет до рождественских праздников, Киеву будет очень трудно, заявила депутат Рады Александра Устинова. По её словам, чтобы закрыть дыры в бюджете, Украине вновь придётся идти "с протянутой рукой" по странам G7.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0