Российские военные начали применять необычный метод, чтобы защититься от украинских дронов. Об инновационном изобретении русских пишет издание Business Insider.
Речь идёт о защитных экранах, которые российские бойцы ставят в своих траншеях, чтобы "обмануть" украинские БПЛА и менять своё местоположение незаметно для них.
Старший советник базирующегося в Вашингтоне аналитического Центр стратегических и международных исследований Марк Канциан уточнил, что на самом деле экраны нельзя назвать средством защиты от беспилотников как таковым, однако с ними дронам-разведчикам и дронам-камикадзе обнаружить цель не так просто.
"Защитные экраны будут эффективны против дронов в том смысле, что они скроют местонахождение русских", — сказал Канциан.
Аналитик признал, что этот шаг российских военных показывает, что они приспосабливаются к условиям с участием разных видов беспилотников.
Эксперт добавил, что дроны на поле боя широко используются как ВСУ, так и ВС РФ, а по количеству беспилотников Россия значительно превосходит Украину.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.