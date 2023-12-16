BI: Россия начала использовать защитные экраны для защиты от беспилотников ВСУ

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Российские военные начали применять необычный метод, чтобы защититься от украинских дронов. Об инновационном изобретении русских пишет издание Business Insider.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Речь идёт о защитных экранах, которые российские бойцы ставят в своих траншеях, чтобы "обмануть" украинские БПЛА и менять своё местоположение незаметно для них.

Старший советник базирующегося в Вашингтоне аналитического Центр стратегических и международных исследований Марк Канциан уточнил, что на самом деле экраны нельзя назвать средством защиты от беспилотников как таковым, однако с ними дронам-разведчикам и дронам-камикадзе обнаружить цель не так просто.

"Защитные экраны будут эффективны против дронов в том смысле, что они скроют местонахождение русских", — сказал Канциан.

Аналитик признал, что этот шаг российских военных показывает, что они приспосабливаются к условиям с участием разных видов беспилотников.

Эксперт добавил, что дроны на поле боя широко используются как ВСУ, так и ВС РФ, а по количеству беспилотников Россия значительно превосходит Украину.