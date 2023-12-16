Helsingin Sanomat: из России в Финляндию через забор на закрытой границе перебрался мигрант

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На следующий день после того, как Финляндия снова закрыла границу с РФ, на территорию скандинавской страны из России пробрался мигрант.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, мигранта не смутила закрытая граница. Его желание попасть в Финляндию было настолько велико, что он преодолел забор высотой в два метра.

"Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии", — говорится в статье.

По словам главы пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гроноффа, впервые кто-то перебрался через двухметровый забор, чтобы попасть в Финляндию через её восточную границу. Гронофф утверждает, что до этого попыток перелезть через забор или сломать его никто не делал.

Вечером 15 декабря финские власти опять закрыли два крупнейших КПП на границе с РФ, которые проработали всего пару дней, открывшись 14 декабря.