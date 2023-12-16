Мэр Лондона отказался передать Украине автомобили, предназначенные для утилизации

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Мэр Лондона Садик Хан не позволил Украине забрать автомобили, которые пойдут на утилизацию.

Фото: Openverse by @Doug88888 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Глава столицы Великобритании отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко передать автомобили, которые в Лондоне отправляют на утилизацию. Кличко считает, что у машин есть "огромный потенциал", который мог бы помочь ВСУ.

Хан объяснил Кличко, что подобные поставки нарушают законодательство страны. Он отметил, что программа утилизации должна приносить пользу жителям Лондона.

Решение Хана осудили представители Консервативной партии Британии. Они назвали отказ главы Лондона абсурдным. Раскритиковали ответ мэра и волонтёрские организации, оказывающие помощь Украине.