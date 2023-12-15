Макрон о вступлении Украины в ЕС: Евросоюз ещё очень далёк от расширения

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Франции Эмануэль Макрон выразил своё мнение по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Макрон не верит в скорую перспективу присоединения Украины к Евросоюзу.

"Евросоюз ещё очень далёк от реального расширения, включающего Украину, а решение о начале переговоров — лишь политическое", — сказал французских лидер.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к Владимиру Зеленскому по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.