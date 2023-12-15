Президент Франции Эмануэль Макрон выразил своё мнение по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз.
Макрон не верит в скорую перспективу присоединения Украины к Евросоюзу.
"Евросоюз ещё очень далёк от реального расширения, включающего Украину, а решение о начале переговоров — лишь политическое", — сказал французских лидер.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к Владимиру Зеленскому по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".