Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-премьер Словакии: только Россия способна противостоять Западу. Русские умеют воевать
Евросоюз одобрил начало присоединения Украины и Молдавии
Евросоюз принял решение по Украине в обход Орбана
Венгрия вновь наложила вето на финансовую помощь Украине в 50 миллиардов евро
Times of Israel: Израиль объявил награду за головы лидеров ХАМАС
Очевидцы: на финско-российской границе образовалась многокилометровая пробка
"Страна.ua": военкомы Одессы устроили охоту на 15-летних подростков
Пленный Матвиенко: за три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пятеро
МО: на Купянском направлении ВСУ безрезультатно пытались нарастить силы

Зеленского не пустили на саммит ЕС в последний момент

0:48
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский собирался лично посетить начавшейся вчера саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его поездку отменили буквально за день до встречи европейских лидеров.

Зеленского не пустили на саммит ЕС в последний момент
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости, со ссылкой на авторитетное европейское издание Politico.

По мнению экспертов издания, это было сделано из-за опасения, что приезд Зеленского вызовет негативную реакцию со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который один из немногих лидеров ЕС не разделяет желание оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Впрочем отсутствие Зеленского не помешало лидерам Евросоюза принять решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

Путин о Зеленском: «Он хороший актер»
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Последние материалы
Венгрия вновь наложила вето на финансовую помощь Украине в 50 миллиардов евро
Times of Israel: Израиль объявил награду за головы лидеров ХАМАС
Очевидцы: на финско-российской границе образовалась многокилометровая пробка
"Страна.ua": военкомы Одессы устроили охоту на 15-летних подростков
Пленный Матвиенко: за три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пятеро
МО: на Купянском направлении ВСУ безрезультатно пытались нарастить силы
Noticias: у советника президента Аргентины Капуто заметили тату на русском языке — "Катер, тачка и гараж"
Губернатор Солодов: из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько посёлков
Иван Охлобыстин заявил, что едва не погиб с семьей на Донбассе
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков покинул США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников