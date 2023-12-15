Президент Украины Владимир Зеленский собирался лично посетить начавшейся вчера саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его поездку отменили буквально за день до встречи европейских лидеров.
Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости, со ссылкой на авторитетное европейское издание Politico.
По мнению экспертов издания, это было сделано из-за опасения, что приезд Зеленского вызовет негативную реакцию со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который один из немногих лидеров ЕС не разделяет желание оказывать всестороннюю поддержку Киеву.
Впрочем отсутствие Зеленского не помешало лидерам Евросоюза принять решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".