Зеленского не пустили на саммит ЕС в последний момент

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Президент Украины Владимир Зеленский собирался лично посетить начавшейся вчера саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его поездку отменили буквально за день до встречи европейских лидеров.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости, со ссылкой на авторитетное европейское издание Politico.

По мнению экспертов издания, это было сделано из-за опасения, что приезд Зеленского вызовет негативную реакцию со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который один из немногих лидеров ЕС не разделяет желание оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Впрочем отсутствие Зеленского не помешало лидерам Евросоюза принять решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.