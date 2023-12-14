Арестович* о выступлении Путина: "Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли"

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Алексей Арестович* обратил внимание на то, что Владимир Путин отвечал на вопросы на жёлто-синем фоне.

Фото: ТГ-канал Пул №3

Украинский военный аналитик подметил, что президент России на пресс-конференции появился на фоне цветов, напоминающих флаг Украины.

"Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Путин уважительно отзывался об украинцах.

"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками", — рассказал Арестович*.

Аналитик оценил то, что на пресс-конференции Путина выводили на экран "неудобные вопросы" от граждан РФ.

Он задался вопросом, кто в такой ситуации обладает преимуществом.

Ранее Арестович* высказался о российском сериале "Слово пацана".

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.