Алексей Арестович* обратил внимание на то, что Владимир Путин отвечал на вопросы на жёлто-синем фоне.
Украинский военный аналитик подметил, что президент России на пресс-конференции появился на фоне цветов, напоминающих флаг Украины.
"Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Путин уважительно отзывался об украинцах.
"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками", — рассказал Арестович*.
Аналитик оценил то, что на пресс-конференции Путина выводили на экран "неудобные вопросы" от граждан РФ.
Он задался вопросом, кто в такой ситуации обладает преимуществом.
Ранее Арестович* высказался о российском сериале "Слово пацана".
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.