Алексей Арестович* объяснил причину популярности сериала "Слово пацана", музыка из которого попала в топы украинских чартов.
Украинский военный аналитик считает, что в России и на Украине общество потеряло ориентиры.
"Борьба с памятниками, активизм, балалайки, детские коляски в виде Т-34, Николай Второй и Сталин на одной иконе, и шаровары с ЕС и НАТО, записанных в Конституцию", — написал экс-помощника офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сериал "Слово пацана" рассказывает об утрате великих смыслов и заполнении возникшей пустоты суррогатами.
"Только в РФ эту тему рефлектируют хотя бы отдельные художники, а у нас — даже осознать неспособны", — выразил своё мнение Арестович*.
Ранее Ольга Бузова раскритиковала сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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