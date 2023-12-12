Арестович* высказался о сериале "Слово пацана": у нас даже осознать неспособны

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Алексей Арестович* объяснил причину популярности сериала "Слово пацана", музыка из которого попала в топы украинских чартов.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Украинский военный аналитик считает, что в России и на Украине общество потеряло ориентиры.

"Борьба с памятниками, активизм, балалайки, детские коляски в виде Т-34, Николай Второй и Сталин на одной иконе, и шаровары с ЕС и НАТО, записанных в Конституцию", — написал экс-помощника офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сериал "Слово пацана" рассказывает об утрате великих смыслов и заполнении возникшей пустоты суррогатами.

"Только в РФ эту тему рефлектируют хотя бы отдельные художники, а у нас — даже осознать неспособны", — выразил своё мнение Арестович*.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.