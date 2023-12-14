Вооруженные силы Украины должны были перейти в оборону, но Запад заставил украинцев атаковать линии обороны Армии России.
Об этом в соцсетях написал американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова своего постоянного оппонента — бизнесмена-инвестора Дэвида Сакса.
На днях Сакс написал, что ВСУ понесли крайне тяжелые потери при атаках на линии обороны, выстроенные российской армией.
Отвечая инвестору, Маск отметил, что ранее советовал Украине перейти в оборону. Аргументируя это тем, что атака укрепленных позиций принесет противнику большие потери.
Однако западные лидеры настояли на том, чтобы ВСУ шли в наступление.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.