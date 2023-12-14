Маск заявил, что советовал Украине перейти в оборону

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Вооруженные силы Украины должны были перейти в оборону, но Запад заставил украинцев атаковать линии обороны Армии России.

Фото: Соц.сети Илона Маска

Об этом в соцсетях написал американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова своего постоянного оппонента — бизнесмена-инвестора Дэвида Сакса.

На днях Сакс написал, что ВСУ понесли крайне тяжелые потери при атаках на линии обороны, выстроенные российской армией.

Отвечая инвестору, Маск отметил, что ранее советовал Украине перейти в оборону. Аргументируя это тем, что атака укрепленных позиций принесет противнику большие потери.

Однако западные лидеры настояли на том, чтобы ВСУ шли в наступление.