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В США признали провал Зеленского в Конгрессе

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Мир

Владимир Зеленский потерпел фиаско в Конгрессе США — так расценила The Washington Post его выступление во вторник.

В США признали провал Зеленского в Конгрессе
Фото: AP Photo by Evan Vucci

Украинскому президенту не удалось переубедить конгрессменов, упорно связывающих продолжение военной помощи Киеву с укреплением мексиканской границы.

"Сенаторы подтвердили, что речь Зеленского, какой бы страстной она ни была, вряд ли повлияет на тупиковую ситуацию с пограничной политикой США (или побудит их одобрить дополнительную помощь Украине без неё) до того, как на следующей неделе законодатели уйдут на каникулы", — пишет газета.

А без поддержки США Незалежную ждёт катастрофа. Именно на это, по мнению главы Белого дома Джо Байдена, рассчитывает российский лидер Владимир Путин.

"Мы должны, мы должны, мы должны доказать, что он неправ", — заявил американский президент.

Однако надежды на это в ближайшем будущем мало, заключает WP.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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