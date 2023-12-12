Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на тёплый приём в американском конгрессе, как это было год назад.
Журналисты The Wall Street Journal напомнили, что в 2022 году появление Зеленского перед конгрессменами США ознаменовалось "бурными овациями". Однако в этот раз встреча президента Украины будет намного более жёсткой.
Авторы отметили, что всё меньше американских сенаторов поддерживают продолжение помощи Киеву, и именно в таких настроениях предстоит выступать Зеленскому.
"Несколько законодателей уверены, что пакет военной помощи удастся согласовать и принять лишь в 2024 году" — сказал сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин, слова которого приводит издание.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский поехал в Вашингтон "шаромыжничать".
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.