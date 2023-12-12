WSJ: Зеленского прохладно встретят в конгрессе США

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на тёплый приём в американском конгрессе, как это было год назад.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Журналисты The Wall Street Journal напомнили, что в 2022 году появление Зеленского перед конгрессменами США ознаменовалось "бурными овациями". Однако в этот раз встреча президента Украины будет намного более жёсткой.

Авторы отметили, что всё меньше американских сенаторов поддерживают продолжение помощи Киеву, и именно в таких настроениях предстоит выступать Зеленскому.

"Несколько законодателей уверены, что пакет военной помощи удастся согласовать и принять лишь в 2024 году" — сказал сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин, слова которого приводит издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский поехал в Вашингтон "шаромыжничать".