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"Как это удаётся?": в Китае задались вопросом об активной деятельности Путина на Ближнем Востоке

1:28
Мир

На днях президент России Владимир Путин провел целую серию встреч с руководителями ближневосточных государств. Причём фактически эти встречи проходили одна за другой.

"Как это удаётся?": в Китае задались вопросом об активной деятельности Путина на Ближнем Востоке
Фото: kremlin.ru

Сначала, в течение одного дня, российский лидер посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. На следующий день в Москве состоялись переговоры с наследным принцем Омана и президентом Ирана.

Такие действия Путина вызвали удивление в Китае, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Как отметили его авторы, после впечатляющего визита на Ближний Восток Владимир Путин продолжил свою дипломатическую деятельность без перерыва.

В день переговоров с представителями Омана и Ирана Путин также выступил на экономическом инвестиционном форуме в Москве. По поводу такой активности российского лидера в КНР возникли вопросы, отмечается в материале.

"Как Путин справляется с таким насыщенным графиком?" — задаются вопросом китайские аналитики.

Они признали, что последовавшие одни за другими визиты и переговоры их удивили. Было сюрпризом, что за один день президент России посетил две ближневосточные страны. Ведь подобные визиты в современной дипломатии редкость, особенно если речь идёт о главе государства.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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