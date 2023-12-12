Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на импорт российского ядерного топлива. Это решение принято единогласно в понедельник вечером.
Законопроект накладывает ограничения на поставки низкообогащённого урана, произведённого в России или зарегистрированной в РФ компанией. Кроме того, он предписывает американскому минэнерго найти варианты замещения российского урана. Если этого не удастся сделать, в ситуациях, критических для нацбезопасности США, глава ведомства сможет по согласованию с госсекретарем и министром торговли выписывать временные разрешения.
"США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", — предупредила одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс.
Запрет на российский уран вводится через 90 дней после вступления закона в силу и будет действовать до 2040 года.
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