США запретили импорт российского урана до 2040 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на импорт российского ядерного топлива. Это решение принято единогласно в понедельник вечером.

Фото: iStock by tiero

Законопроект накладывает ограничения на поставки низкообогащённого урана, произведённого в России или зарегистрированной в РФ компанией. Кроме того, он предписывает американскому минэнерго найти варианты замещения российского урана. Если этого не удастся сделать, в ситуациях, критических для нацбезопасности США, глава ведомства сможет по согласованию с госсекретарем и министром торговли выписывать временные разрешения.

"США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", — предупредила одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс.

Запрет на российский уран вводится через 90 дней после вступления закона в силу и будет действовать до 2040 года.