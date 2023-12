Your browser does not support the audio element.

В Киеве заявили, что в стране будут производить иностранное оружие, о чём заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Советник Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал новость.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.