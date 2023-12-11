Красивый выход: в ДНР объяснили готовность иностранных производителей оружия прийти на Украину

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В Киеве заявили, что в стране будут производить иностранное оружие, о чём заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Советник Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал новость.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Специалист отметил, что данная новость ранее появилась два месяца назад. Эксперт обратил внимание, что новость "реинкарнировали", чтобы привлечь к ней внимание.

Гагин заявил, что Киев на данный момент не способен производить более-менее серьёзные партии вооружений, военной техники и боеприпасов. На этой две причины. Во-первых, энергетическая система сейчас достаточно серьёзно пострадала во время боевых действий за два года ведения СВО. Во-вторых, даже если на каких-то мастерских или остатках завода что-то начнут всерьёз производить, то надо понимать, что российские ВКС могут дотянуться до любой точки Украины. Вкладывание денег партнёрами просто нецелесообразно. Гагин считает, что сама по себе новость немного пуста, и вряд ли за ней будет стоять ещё что-то.

"Примерно так же в своё время турецкая компания, производящая беспилотники "Байрактары", была намерена на Украине производить эти "Байрактары". Они даже приезжали, что-то смотрели. Но дальше слов ничего не пошло. Потому что турки прекрасно понимали, что как только они вложатся в предприятие, построят завод и начнут что-то производить, оно будет уничтожена нашими ВКС. Так всё и осталось. Примерно такая же участь будет ждать любой другой военный завод, который будет производить вооружение и военную технику на Украине в серьёзных масштабах", — напомнил Гагин.

Гагин считает, что, во-первых, правительство США и всего блока НАТО уже давно заявляли о том, что тяжело

помогать Украине. Сейчас все устали от "дани" украинским коллегам, потому что всем трудно. Для того, чтобы сохранить лицо и снять с себя эту обязанность, придуман миф о том, что Украина теперь будет сама всё производить. Специалист подчеркнул, что Киев уже проиграл военные действия, и об этом говорят сами США и блок НАТО. Но заявления о собственном производстве украинского оружия делаются для показа "силы" Украина.

"Когда Украина официально проиграет военные действия, они скажут, что, ребята, мы вообще-то украинцам помогали, когда они сказали, что они сами молодцы, мы дали им своих консультантов, мы попытались инвестировать в эту историю, но они сами не вывезли и не смогли и поэтому проиграли, а мы хотели помочь. Для них это красивый выход из ситуации для того, чтобы перестать финансировать Украину и, прежде всего, финансировать военной помощью. Потому что она сейчас нужна и на Ближнем Востоке и так далее", — отметил Гагин.

Советник Главы ДНР напомнил, что первое заявление о собственном производстве украинского оружия совпало с началом и разрастанием израильского конфликта. Украину медленно слили. И надо понимать, что в ближайшее время откажут в помощи, заключил Гагин.