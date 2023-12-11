В Киеве заявили, что в стране будут производить иностранное оружие, о чём заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Советник Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал новость.
Специалист отметил, что данная новость ранее появилась два месяца назад. Эксперт обратил внимание, что новость "реинкарнировали", чтобы привлечь к ней внимание.
Гагин заявил, что Киев на данный момент не способен производить более-менее серьёзные партии вооружений, военной техники и боеприпасов. На этой две причины. Во-первых, энергетическая система сейчас достаточно серьёзно пострадала во время боевых действий за два года ведения СВО. Во-вторых, даже если на каких-то мастерских или остатках завода что-то начнут всерьёз производить, то надо понимать, что российские ВКС могут дотянуться до любой точки Украины. Вкладывание денег партнёрами просто нецелесообразно. Гагин считает, что сама по себе новость немного пуста, и вряд ли за ней будет стоять ещё что-то.
"Примерно так же в своё время турецкая компания, производящая беспилотники "Байрактары", была намерена на Украине производить эти "Байрактары". Они даже приезжали, что-то смотрели. Но дальше слов ничего не пошло. Потому что турки прекрасно понимали, что как только они вложатся в предприятие, построят завод и начнут что-то производить, оно будет уничтожена нашими ВКС. Так всё и осталось. Примерно такая же участь будет ждать любой другой военный завод, который будет производить вооружение и военную технику на Украине в серьёзных масштабах", — напомнил Гагин.
Гагин считает, что, во-первых, правительство США и всего блока НАТО уже давно заявляли о том, что тяжело
помогать Украине. Сейчас все устали от "дани" украинским коллегам, потому что всем трудно. Для того, чтобы сохранить лицо и снять с себя эту обязанность, придуман миф о том, что Украина теперь будет сама всё производить. Специалист подчеркнул, что Киев уже проиграл военные действия, и об этом говорят сами США и блок НАТО. Но заявления о собственном производстве украинского оружия делаются для показа "силы" Украина.
"Когда Украина официально проиграет военные действия, они скажут, что, ребята, мы вообще-то украинцам помогали, когда они сказали, что они сами молодцы, мы дали им своих консультантов, мы попытались инвестировать в эту историю, но они сами не вывезли и не смогли и поэтому проиграли, а мы хотели помочь. Для них это красивый выход из ситуации для того, чтобы перестать финансировать Украину и, прежде всего, финансировать военной помощью. Потому что она сейчас нужна и на Ближнем Востоке и так далее", — отметил Гагин.
Советник Главы ДНР напомнил, что первое заявление о собственном производстве украинского оружия совпало с началом и разрастанием израильского конфликта. Украину медленно слили. И надо понимать, что в ближайшее время откажут в помощи, заключил Гагин.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.