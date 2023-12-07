WSJ: Киев планирует отказаться от западного оружия на фоне проблем с поставками

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На Украине собираются перестать полагаться на поставки западного оружия, и запустить производство своего собственного из-за того, что конгресс США никак не может одобрить новый пакет помощи Киеву.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщает The Wall Street Journal, восстановление украинского ВПК растянется на очень долгий срок. К тому же никто не гарантирует, что Запад предложит Киеву "самое современное вооружение".

Однако у Украины просто нет выбора на фоне колебаний Белого дома, который никак не может принять решение по поводу помощи Незалежной.

Кроме того, не стоит забывать, что запасы западного оружия подходят к концу, а об окончании украинского конфликта речи пока так и не идёт.