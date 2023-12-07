Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Володин заявил, что запрет на свободу слова и монополия одной партии привели к потере страны
Двое туристов погиби в тайге в Хакасии
Жители Омска вынуждены мерзнуть из-за поломки на ТЭЦ
Совет ветеранов Томской области открестился от стрельбы по портретам западных политиков на фестивале
Бессонные медведи Сибири: как аномальные температуры задерживают спячку и влияют на поведение
Солист "Альянса" Журавлев назвал "плохим" исполнение Шаманом песни "На заре"
Министр из правительства Щольца может прибрать власть, став "теневым канцлером"
Известный повар Ландэ рассказала, как вкусно запечь курицу
Певец Сергей Жуков в пятый раз стал отцом

WSJ: Киев планирует отказаться от западного оружия на фоне проблем с поставками

0:45
Мир

На Украине собираются перестать полагаться на поставки западного оружия, и запустить производство своего собственного из-за того, что конгресс США никак не может одобрить новый пакет помощи Киеву.

WSJ: Киев планирует отказаться от западного оружия на фоне проблем с поставками
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщает The Wall Street Journal, восстановление украинского ВПК растянется на очень долгий срок. К тому же никто не гарантирует, что Запад предложит Киеву "самое современное вооружение".

Однако у Украины просто нет выбора на фоне колебаний Белого дома, который никак не может принять решение по поводу помощи Незалежной.

Кроме того, не стоит забывать, что запасы западного оружия подходят к концу, а об окончании украинского конфликта речи пока так и не идёт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Focus: манипуляции России с золотом дали впечатляющий результат
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль Михаил Плисюк США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих" Алексей Гончаров Русский Север: былины и народы Печоры Сергей Лебедев
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Последние материалы
Министр из правительства Щольца может прибрать власть, став "теневым канцлером"
Известный повар Ландэ рассказала, как вкусно запечь курицу
Певец Сергей Жуков в пятый раз стал отцом
Уехавший в США Никита Пресняков удивил фанатов новым образом с бородой
Арестович* упрекнул Запад в неготовности умереть в борьбе со злом
Экономист Дехтярь оценила идею о "нормальной" зарплате россиянам в размере 100 тысяч рублей
Драма "Тамос, царь Египта" с музыкой Моцарта впервые прозвучит в России целиком
Ведущая BBC показала средний палец в прямом эфире новостной передачи
На месте пропажи рыбаков под Ростовом нашли подозрительное темное пятно
В США назвали условия вовлечения в конфликт с РФ. Каковы реальные риски?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников