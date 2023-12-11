Республиканец Дэвид Вэнс: в интересах США признать новые регионы России

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В интересах Вашингтона признать, что Украина безвозвратно потеряла регионы, которые вошли в состав России, заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Фото: Википедия

По словам сенатора, Америка должна признать легитимность новых регионов России, чтобы закончить украинский конфликт.

"В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия", — заявил политик в эфире CNN.

Он подчеркнул, что союзники Украины, как и сам киевский режим должны признать всю "абсурдность" заявлений о возвращении Незалежной к границам 1991 года.

Кроме прочего, сенатор подчеркнул, что заявления Белого дома о том, что якобы Россия не "остановится на Украине", и непременно нападёт на страны Североатлантического альянса — лишь тактика запугивания для продолжения финансирования Незалежной. А также призвана отвлечь американских граждан от осознания того факта, что политика Вашингтона в отношении киевского режима не имеет никакого смысла.