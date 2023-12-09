Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её

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США уже не показывают такой активной поддержки в отношении Украины, как это было до этого. Более того, недалёк тот час, когда Вашингтон полностью откажется от своего вассала Киева. Так считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: openverse.org by Defence Images is licensed under CC BY-SA 2.0

Невозможно не заметить резкую перемену в настроениях Запада в отношении Украины, отметил французский политик.

"Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла", — написал Филиппо в соцсети Х.

США всё больше подчёркивают, что теперь им с Киевом придётся идти разными дорогами. Филиппо отметил, что ещё полтора года назад предупреждал, что всё именно так и будет, но ему никто тогда не верил.