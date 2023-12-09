США уже не показывают такой активной поддержки в отношении Украины, как это было до этого. Более того, недалёк тот час, когда Вашингтон полностью откажется от своего вассала Киева. Так считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Невозможно не заметить резкую перемену в настроениях Запада в отношении Украины, отметил французский политик.
"Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла", — написал Филиппо в соцсети Х.
США всё больше подчёркивают, что теперь им с Киевом придётся идти разными дорогами. Филиппо отметил, что ещё полтора года назад предупреждал, что всё именно так и будет, но ему никто тогда не верил.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.