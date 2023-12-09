Захарова связала просьбу супруги Зеленского о помощи Киеву с брендовыми бутиками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась по поводу просьбы Елены Зеленской о помощи Украине, обращённой к западным партнёрам.

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Ранее жена Владимира Зеленского выступила в речью в эфире Би-би-си, призвав Запад продолжать поддерживать Украину. По словам Елены Зеленской, ослабление помощи Запада губительно для Киева и украинцев. Зеленская добавила, что её ранит потеря интереса западных партнёров к проблемам Украины.

Захарова считает, что говоря о помощи Украине, супруга Зеленского на самом деле имеет в виду несколько иное.