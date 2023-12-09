Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась по поводу просьбы Елены Зеленской о помощи Украине, обращённой к западным партнёрам.
Ранее жена Владимира Зеленского выступила в речью в эфире Би-би-си, призвав Запад продолжать поддерживать Украину. По словам Елены Зеленской, ослабление помощи Запада губительно для Киева и украинцев. Зеленская добавила, что её ранит потеря интереса западных партнёров к проблемам Украины.
Захарова считает, что говоря о помощи Украине, супруга Зеленского на самом деле имеет в виду несколько иное.
"Елена Зеленская в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", — написала Захарова в Telegram-канале.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.