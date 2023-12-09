Елена Зеленская, супруга президента Украины, в интервью Би-Би-Си подчеркнула неотложную потребность своей страны в международной поддержке.
Она выразила беспокойство мужа, видя его усилия в обеспечении продолжения поставок, отметив, что без этого Украине грозит смертельная опасность.
Запад сокращает поставки из-за уменьшения своих военных ресурсов, а неудачное контрнаступление Киева подорвало доверие к Зеленскому.
Возникший конфликт на Ближнем Востоке дополнительно отвлекает внимание мирового сообщества от украинской проблемы.
Специалисты в США предполагают, что без дополнительной военной поддержки Украине останется только решение вопроса путем переговоров с Россией.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.