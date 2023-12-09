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Елена Зеленская попросила военную помощи для Украины у Запада

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Мир

Елена Зеленская, супруга президента Украины, в интервью Би-Би-Си подчеркнула неотложную потребность своей страны в международной поддержке.

Елена Зеленская попросила военную помощи для Украины у Запада
Фото: wikimedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

Она выразила беспокойство мужа, видя его усилия в обеспечении продолжения поставок, отметив, что без этого Украине грозит смертельная опасность.

Запад сокращает поставки из-за уменьшения своих военных ресурсов, а неудачное контрнаступление Киева подорвало доверие к Зеленскому.

Возникший конфликт на Ближнем Востоке дополнительно отвлекает внимание мирового сообщества от украинской проблемы.

Специалисты в США предполагают, что без дополнительной военной поддержки Украине останется только решение вопроса путем переговоров с Россией.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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