Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, высказал утверждение о том, что США получают миллиарды за счет жизней украинцев. Он охарактеризовал американцев как "прагматичных ребят", чьей основной целью является собственное благосостояние.
Это заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что значительная часть средств, направленных на военную помощь Украине, фактически идет внутрь военно-промышленного комплекса США.
Песков подчеркнул, что для США важнее всего — их собственные граждане, даже если это обеспечивается за счет жизней украинцев и экспорта энергоносителей.
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