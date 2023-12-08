"Американцы прагматичные ребята": Песков заявил, что США зарабатывают миллиарды на жизнях украинцев

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Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, высказал утверждение о том, что США получают миллиарды за счет жизней украинцев. Он охарактеризовал американцев как "прагматичных ребят", чьей основной целью является собственное благосостояние.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Это заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что значительная часть средств, направленных на военную помощь Украине, фактически идет внутрь военно-промышленного комплекса США.

Песков подчеркнул, что для США важнее всего — их собственные граждане, даже если это обеспечивается за счет жизней украинцев и экспорта энергоносителей.