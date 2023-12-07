Арестович* упрекнул Запад в неготовности умереть в борьбе со злом

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Алексей Арестович* раскритиковал слушания по проблеме антисемитизма в университетских кампусах США.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик привёл диалог представителей интеллектуальной элиты западного мира. Руководители ведущих университетов планеты спорили на тему, является ли призыв к геноциду евреев травлей. Представители научного сообщества считают, что о нарушении прав человека можно говорить только в том случае, когда слова превратятся в "действия".

"Когда Запад позволил себе вещать в категориях "ось Зла" без готовности всем умереть в борьбе с этой осью, он оказался полным моральным банкротом", — выразил своё мнение Арестович*.

Экс-помощник офиса Владимира Зеленского упрекнул Запад в том, что он выбрал нормой "сожительство со злом".

"На наше счастье мы знаем, что оси зла идут не по государственным границам, а по сердцам конкретных людей — на Западе ли они или на Востоке", — выразил своё мнение аналитик.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.