Зеленский заявил о победе в Чёрном море

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Украина выиграла битву в Чёрном море, дважды заявил Владимир Зеленский в среду — сначала на онлайн-саммите G7, затем на украинско-американской конференции по обороне.

Фото: Сайт президента Украины

И там, и там президент Украины докладывал союзникам по видеосвязи о достижениях Незалежной под его руководством.

"В этом году мы выиграли битву в Чёрном море — это исторически весомый результат", — похвалился он.

Теперь украинскому судоходству ничего не угрожает, потому что "Российская империя", как выразился украинский лидер, "вынуждена прятать остатки своего военного флота в самых отдалённых бухтах Чёрного моря".

Это обстоятельство позволило сорвавшей зерновую сделку Украине наладить экспорт зерна. "С каждым новым грузом из наших портов выигрывает и глобальная продовольственная безопасность. Уже почти 7,5 миллиона тонн грузов перевезено по новому экспортному коридору", — сообщил политик.