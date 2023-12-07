Зеленский взял на себя защиту всей Восточной Европы

Владимир Зеленский попросил у США ещё больше ПВО, выступая в среду на украинско-американской конференции оборонных индустрий.

Фото: Сайт президента Украины

По словам лидера киевской власти, он уже обсуждал с президентом США Джо Байденом совместные оборонные проекты.

"Это касается, в частности, производства систем ПВО. Ведь если наш воздушный щит будет достаточно мощным, это станет защитой для всего восточного фланга Европы", — пояснил Зеленский.

Он также поблагодарил американский конгресс за поддержку Украины. В тот же день Сенат заблокировал выделение многомиллиардной помощи ей в следующем году.