Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Баку не желает воевать с Ираном. По его словам, именно поэтому в данном отношении у Азербайджана должны быть гарантии.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.