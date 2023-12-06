Алиев: Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Баку не желает воевать с Ираном. По его словам, именно поэтому в данном отношении у Азербайджана должны быть гарантии.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

"К сожалению, у нас есть определённое недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнёрами. Мы доносим до них свою позицию и подчёркиваем важность применения международного права ко всем странам", — заметил азербайджанский лидер.

При этом Алиев обратил внимание на то, что право избирательным быть не должно, ведь его исполнение обязательно для всех. Алиев подчеркнул, что в Баку воспользовались правом на самооборону в соответствии с 51 статьёй устава ООН и сумели решить вопросы.

В заключение азербайджанский лидер заметил, что суверенное право Азербайджана — осуществление полного контроля над своей территорией.