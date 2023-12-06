Арестович* о предательстве Запада: "Мы сделали ставку не на тех"

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Алексей Арестович* назвал поведение Запада самоубийством.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Украинского военного аналитика возмутило то, что Запад бросил Украину, которая поплатилась жизнями своих граждан в борьбе за демократические ценности.

"То, что исполняет Запад в этой ситуации — тупо самоубийство. По-моему, в конфликте глобалистов и реалистов, мы сделали ставку не на тех. Мы пролили кровь, чтобы оказаться в лагере проигрывающей стороны. В этом наша главная трагедия", — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Арестовичу* не понравилось то, что Владимира Путина включили в список претендетов на звание "Человека года" по версии журнала Time.

"Хуже чем иметь Запад во врагах — иметь Запад в союзниках", — процитировал аналитик слова "кого-то из великих".

Ранее Арестовича удивило то, что США передали Марокко 122 танка "Абрамс", в то время как Украине дали только 31 танк.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.