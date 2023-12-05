Алексей Арестович* рассказал, что "доблестные американские союзники" отправили в Марокко партию тяжёлого вооружения, в котором нуждается Украина.
Украинский военный аналитик отметил, что США честно выполняют Будапештский меморандум, в рамках которого Марокко поставили 122 танка "Абрамс" новой модификации.
"Украине дали 31, а кроме того американцы обязались предоставить для Марокко — 500 бесплатных БМП "Бредли", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Арестович* усомнился в боеспособности блока НАТО.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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