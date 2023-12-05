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Арестович* о передаче 122 танков "Абрамс" Марокко: Украине дали 31

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Мир

Алексей Арестович* рассказал, что "доблестные американские союзники" отправили в Марокко партию тяжёлого вооружения, в котором нуждается Украина.

Арестович* о передаче 122 танков "Абрамс" Марокко: Украине дали 31
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Украинский военный аналитик отметил, что США честно выполняют Будапештский меморандум, в рамках которого Марокко поставили 122 танка "Абрамс" новой модификации.

"Украине дали 31, а кроме того американцы обязались предоставить для Марокко — 500 бесплатных БМП "Бредли", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Арестович* усомнился в боеспособности блока НАТО.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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