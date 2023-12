Your browser does not support the audio element.

Алексей Арестович* рассказал, что "доблестные американские союзники" отправили в Марокко партию тяжёлого вооружения, в котором нуждается Украина.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.