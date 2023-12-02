Алексей Арестович* считает, что блок НАТО оказался "голым королём".
Украинский военный аналитик обратил внимание на то, насколько Запад оказался бессилен против ХАМАС и как легко идёт ему на уступки. Отметил он и унижение президента ФРГ в Катаре.
"Что НАТО — голый король, доходить начало ещё не до всех. Европа неспособна произвести миллион снарядов в год, а Северная Корея способна. Расчёты самих западных специалистов показывают, что армия Германии в конфликте с РФ продержится двое суток", — написала бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* объяснил, что НАТО не может позволить себе потерять 300 тысяч солдат в военном конфликте.
Промолчит НАТО, по мнению аналитика, если Китай или Иран утопит западные авианосцы.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.