Байден дал странное объяснение своему участию в президентских выборах-2024

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Президент США Джо Байден дал странное объяснение своему участие в президентских выборах в следующем году. По его словам, он не стал бы повторно баллотировать на поста главы государства, если бы на этот шаг не пошёл бывший президент США Дональд Трамп. При этом Байден подчеркнул, что Трампу "нельзя позволить победить".

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", — отметил американский лидер.

Однако позднее, противореча своим словам, он заявил, что выдвинулся бы на второй срок и без Трампа.

"Я думаю, да. Но, послушайте, он выдвинулся, я был должен выдвинуться", — добавил глава государства.

Напомним, что прежде Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост американского президента в выборах, которые состоятся в 2024 году. В то же время, своё участие в президентской гонке против Байдена Трамп назвал "крестовым походом".